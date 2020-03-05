موتورولا تطلق هاتفها الأحدث Moto G8 ببطارية كبيرة وكاميرا ثلاثية.. صور ومواصفات

أعلنت شركة موتورولا، اليوم عن إطلاق هاتفها الجديد Moto G8 الذي يمتاز بكاميرته الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





- مواصفات هاتف Moto G8:





يأتي هاتف موتو جي8 الجديد بشاشة بقياس 6.4 بوصة، وبدقة 720p+ تحتوي داخلها الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.





وكما يقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة، والثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. أما ما يعتقد أنه كاميرا رابعة، فهو نظام للتركيز التلقائي الليزري. ويمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.





ويعمل هاتف Moto G8 بمعالج ثماني النواة من نوع سنابدراجون 665، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.





ويأتي هاتف موتورولا الجديد مع بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير/ ساعة التي تدعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ USB-C، وهناك أيضا منفذ لسماعات الأذن.





ويتوفر هاتف موتو جي8 في البرازيل بسعر يعادل 245 دولار أمريكي، وتعتزم الشركة طرحه في المزيد من الأسواق، بما في ذلك: دول أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا.