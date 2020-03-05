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تكنولوجيا

موتورولا تطلق هاتفها الأحدث Moto G8 ببطارية كبيرة وكاميرا ثلاثية.. صور ومواصفات

الخميس 05/مارس/2020 - 11:01 م
Moto G8
Moto G8
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة موتورولا، اليوم عن إطلاق هاتفها الجديد Moto G8 الذي يمتاز بكاميرته الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

- مواصفات هاتف Moto G8:

يأتي هاتف موتو جي8 الجديد بشاشة بقياس 6.4 بوصة، وبدقة 720p+ تحتوي داخلها الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. 
 Moto G8 in White Prism Moto G8 in White Prism

وكما يقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة، والثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. أما ما يعتقد أنه كاميرا رابعة، فهو نظام للتركيز التلقائي الليزري. ويمكن للكاميرا الخلفية الرئيسية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

Moto G8 unveiled with 720p+ display, new triple camera and larger battery
ويعمل هاتف Moto G8 بمعالج ثماني النواة من نوع سنابدراجون 665، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي هاتف موتورولا الجديد مع بطارية بسعة 4,000 مللي أمبير/ ساعة التي تدعم الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ USB-C، وهناك أيضا منفذ لسماعات الأذن.

Moto G8 unveiled with 720p+ display, new triple camera and larger battery
ويتوفر هاتف موتو جي8 في البرازيل بسعر يعادل 245 دولار أمريكي، وتعتزم الشركة طرحه في المزيد من الأسواق، بما في ذلك: دول أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا.
Moto G8 in Capri Blue and White Prism
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