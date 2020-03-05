3745 مصابا بـ فيروس كورونا في الدول الإسلامية.. وأكثر من 100 حالة وفاة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس.





وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:

أفغانستان حالة واحدة.

الأردن حالة واحدة.

الإمارات 28 حالة.

إيران 3513 حالة ، توفى منهم 107 حالات.

باكستان 5 حالات.

البحرين 52 حالة.

تونس حالة واحدة.

عمان 16 حالة.

العراق 35 حالة، منهم 2 وفاه.

قطر 8 حالات.

الكويت 58 حالة.

لبنان 16 حالة.

المغرب حالتين.

السعودية 5 حالات.

مصر 3 حالات.