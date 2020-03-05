AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

3745 مصابا بـ فيروس كورونا في الدول الإسلامية.. وأكثر من 100 حالة وفاة

الخميس 05/مارس/2020 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".

 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس.


 

وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:

 

 أفغانستان حالة واحدة.

 

الأردن حالة واحدة.

 

 الإمارات 28 حالة.

 

إيران 3513 حالة ، توفى منهم 107 حالات.

 

 باكستان 5 حالات.

 

البحرين 52 حالة.

 

تونس حالة واحدة.

 

 عمان 16 حالة.

 

 

 

 العراق 35 حالة، منهم 2  وفاه.

 

 قطر 8 حالات.

 

 

 الكويت 58 حالة.

 

 

 لبنان 16 حالة.

 

 

المغرب حالتين.

 

السعودية 5  حالات.

 

مصر 3 حالات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطورات خطيرة لـ كورونا خلال ساعات.. إيران تنقل العدوى القاتلة لجيرانها العرب.. طوارئ وإغلاق حدود في الكويت والبحرين والسعودية والعراق ولبنان.. والصين تتخذ قرارات تاريخية

19 وفاة و215 مصابًا.. الصحة العالمية تعلن بالأرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية

مصر خالية.. الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية

عربى تماثل للشفاء من فيروس كورونا.. العلاج متعلق بقوة الجهاز المناعي

الخولى: البيانات تؤكد خلو مصر من كورونا.. وتصريحات وزير الصحة الفرنسي قد تكون غير دقيقة

الصحة العالمية: مصر ملتزمة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

"التعليم" تقرر تأجيل تجارب إخلاء المدارس .. الوزارة : انتظروا الموعد الجديد

خلوا بالكوا من عيالكم.. تامر أمين يحذر من ظهور ثاني لعبة مميتة بين طلاب المدارس.. شاهد

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات

حتى لو للزمالك.. الأهلي يمنح صالح جمعة الضوء الأخضر للرحيل

إجلاء 3 مصريين من مقاطعة خوباي الصينية ووصولهم إلي أبو ظبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها