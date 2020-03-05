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المالية: صدور قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 09:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هشام حموي مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إنه تم صدور قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل.

وأضاف حموى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه تم فتح باب الطعن فى حالات ربط الضريبة لعدم الطعن.

وتابع مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، أن حساب مقابل التأخير بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي حتى نهاية الفحص.

وأوضح الدكتور هشام حموى، أنه تم رفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ "واجب السداد" وإعادة تسوية الملف بلجان فض المنازعات.

وأشار إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية جاهزة لتلقى طلبات الممولين حتى نهاية يونيو المقبل.
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