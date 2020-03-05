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برلمان

وزير الصحة السابق: على المصابين بالبرد ملازمة المنزل

الخميس 05/مارس/2020 - 10:56 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة السابق
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معتز الخصوصى
دعا الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة سابقًا، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إلى ضرورة تعزيز وسائل الوقاية لدى المواطنين من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وشدد تاج الدين، على ضرورة ملازمة المصابون بالبرد المنزل لضمان الشفاء وعدم انتشار الفيروس، والاهتمام بوسائل التهوية في الموصلات العامة، ومن يشعر بأعراض تنفسية شديدة أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تغير لون البشرة إلى الأزرق يجب الذهاب للفحص على الفور.

ولفت تاج الدين إلى أن المجموعات الأكثر تعرضًا للإصابة، هم: الأطفال أقل من خمس سنوات، وكبار السن، ومرضى القلب والصدر والكلي والكبد والسكر، لأن هذه الأمراض تقلل من مناعة الجسم، ومن يتناولوا علاجا لتقليل المناعة مثل الكرتيزون؛ لذلك يجب أن يخضعوا إلى فحص دائما وهم أيضا يجب أن يقوم بتطعيم مصل الإنفلونزا الموسمية وهناك خطط بديلة لدى وزارة الصحة يمكن الاستعانة بها في هذا الشان.
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