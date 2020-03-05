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رياضة

صحفي تونسي: الترجي سيعاني أمام الزمالك بسبب الغيابات

الخميس 05/مارس/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد معتز بوطار، الناقد الرياضي التونسي، أن الترجي يعاني من غيابات عدة، قبل مواجهة الزمالك غدًا الجمعة، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بوطار فى برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "لن يكون سوى مدرب واحد على دكة بدلاء الترجي بسبب غياب معين الشعباني ومجدي تراوي، واللاعبين يشعرون باستياء من عقوبات الاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "الترجي لديه تجارب سابقة في مثل هذه المباريات الصعبة ويستطيع التعامل معها وتخطي العقبات والصعوبات، وأتوقع سخونة الأجواء ولكن لن تخرج عن الروح الرياضية".
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