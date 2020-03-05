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أفريقيا أقل القارات إصابة بالفيروس.. جمال شعبان يعطي روشتة للوقاية من كورونا.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 11:46 م
الإصابة بالفيروس
الإصابة بالفيروس
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مبادئ الوقاية من الأمراض المعدية الأساسية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال «جمال شعبان» خلال إتصال هاتفي على قناة «الحدث اليوم» إن غسل اليدين كثيرا أهم شئ لمواجهة اي فيروسات،  والوضوء 5 مرات يوميا قد يتيح لنا الفرصة للوقاية من نقل الفيروسات وهذا الكلام مسنودا للدراسات العلمية والطبية.

وأضاف عميد معهد القلب السابق، أنه لا يتاجر بالإعجاز العلمي كما يعتقد البعض ولكنه يتحدث بناء عن دراسات ويكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ويتابعه آلاف من المواطنين لغرض المعرفة.

وأوضح «جمال شعبان» أنه لابد أن نركز في الأشياء المفيدة أفضل من الأشياء التي ليس لها فائدة، «انا مش بتاع خناقات وبتكلم في المفيد ليستفيد الناس بدلا من القيل والقال».

وأشار إلى أنه لابد من تقوية المناعة وتناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات الصحي والمفيدة وشرب المياه والتعرض لأشعة الشمس المفيدة والتهوية، مؤكدا أن إفريقيا أقل إصابة بفيروس الكورونا  بسبب الطقس الحار.
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