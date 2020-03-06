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رامي صبري يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بقصة سائقة الميكروباص.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:30 ص
رامي صبري
رامي صبري
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محمد حليم قنديل

قدم الفنان رامي صبري، الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه لقصة سائقة الميكروباص وأعطاها ميكروباص جديد، مضيفا أن الرئيس السيسي دائما يقف بجانب شعبه.

ومن جانبها قالت رانيا سائقة الميكروباص التي أهداها الرئيس السيسي ميكروباص، إنها سعيدة جدا بالسيارة التى أهداها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشكرت رانيا خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، الرئيس السيسي وعبرت عن حبها للرئيس السيسي قائلة "أنا بحبك جدا يا ريس..ومن كتر حبى فى الريس انا حاطه صورته فى البيت عندي".

وتابعت رانيا، أن الرئيس السيسي أب عظيم لجميع الشعب المصري، مضيفا أن الرئيس عوضها عن أخواتها وأهلها جميعا.

ومن جانب أخر قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تلقت توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لتوفير سيارة ميكروباص لسيدة تدعى رانيا محمد تعمل سائقة ميكروباص .

وأضافت «نيفين جامع» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن الرئيس السيسي استجاب للسيدة ووجه بتوفير ميكروباص لرانيا محمد التي ظهرت فى تقرير أذاعه برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية.

وقالت، إنه سيتم توفير الميكروباص من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وسيكون ملكا لها. 
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