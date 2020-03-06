أنا آخر من خرج من الحرم .. تعليق مؤثر من أحمد سعد على إخلاء الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة





ونشر أحمد سعد صوره له من الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة وعلق عليها قائلا "انا اخر من خرج من الحرم ..وانا ابكي علي إخلاء الحرم لأول مرة كنت أشوف حاجة زي كده يا رب عدي المحنه دي علي خير".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "حاجة تحزن فعلا" و "ربنا يتقبل" ءامين يارب " و" ربنا يرفع عنا البلاء " و" ربنا يعديها على خير ".









وأخلت المملكة السعودية صحن المطاف بالمسجد الحرام، ظهر اليوم الخميس، مؤكدة البدء في عمليات تعقيم الصحن، وتنظيم كافة إرجاء المطاف قبل فتحه للمتواجدين داخل مكة المكرمة من المصلين.









وأعلنت السلطات السعودية أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.





ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.





كما أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.





وتشمل الإجراءات الاحترازية إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.





علق الفنان أحمد سعد على إخلاء الحرم المكي مساء أمس من المعتمرين والمصلين لإغلاقه وتطهيره لعدم إصابة المعتمرين بفيروس كورونا.