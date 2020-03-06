رافق أئمة الحرم المكي لنصف قرن.. تفاصيل وفاة أشهر حارس أمن في السعودية

استيقظت المملكة العربية السعودية، صباح أمس، على نبأ وفاة مُرافق أئمة الحرم المكي الشريف الرقيب الحسين محمد علي العسيري، وذلك إثر تعرضه لسكتة قلبية حادة.





ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن شقيق الرقيب الحسين قوله: "بعد عودة شقيقي الحسين البالغ من العمر 47 عامًا من توصيل ابنته إلى المدرسة الخميس الماضي شعر عند عودته إلى المنزل بحالة دخل معها في غيبوبة، وسقط بين أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب سكتة قلبية أصابته بشكل مفاجئ".





وأضاف: "قضى شقيقي قرابة 25 عامًا في شرطة الحرم المكي الشريف، حيث عُرف بمُرافق أئمة الحرم، أثناء الصلوات، ولديه أربع بنات وولد واحد لا يزالون يعيشون حالة من الصدمة بعد وفاة والدهم بشكل مفاجئ، برغم أنه لا يعاني من أي أمراض".



