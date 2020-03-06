مركز ضمان الجودة والاعتماد يزور تجارة عين شمس

نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس ، زيارة دعم فني ومتابعة لكلية التجارة ، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.





وكان فى استقبال الفريق الدكتور خالد قدرى عميد الكلية ، الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية الدكتورة رشا الجوهرى وأعضاء فريق وحدة ضمان الجوده بالكليه ومنسقى البرامج.





وتهدف الزيارة إلى متابعة الكلية وتأهيلها حتى التقدم للاعتماد البرامجى لكل من برنامج الدراسة باللغة الفرنسية وبرنامج الدراسة باللغة الانجليزية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





وتكون فريق الزيارة من الخبراء المتخصصين فى مجال جودة التعليم التالي أسماؤهم : الدكتورة رشا محمود خفاجي - مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ، والدكتور إبراهيم عباس الزهيرى- أستاذ بكلية التربية -جامعة حلوان ، والدكتورة مروى محمود عمر -مدرس بكلية التجارة -جامعة حلوان .



