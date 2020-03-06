AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مركز ضمان الجودة والاعتماد يزور تجارة عين شمس

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:48 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
Advertisements
قســم التعليــــم
نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس ، زيارة دعم فني ومتابعة لكلية التجارة ، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس وإشراف الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وكان فى استقبال الفريق الدكتور خالد قدرى عميد الكلية ، الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية الدكتورة رشا الجوهرى وأعضاء فريق وحدة ضمان الجوده بالكليه ومنسقى البرامج. 

وتهدف الزيارة إلى متابعة الكلية وتأهيلها حتى التقدم للاعتماد البرامجى لكل من برنامج الدراسة باللغة الفرنسية وبرنامج الدراسة باللغة الانجليزية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتكون فريق الزيارة من الخبراء المتخصصين فى مجال جودة التعليم التالي أسماؤهم : الدكتورة رشا محمود خفاجي - مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة  ، والدكتور إبراهيم عباس الزهيرى- أستاذ بكلية التربية -جامعة حلوان ، والدكتورة مروى محمود عمر -مدرس بكلية التجارة -جامعة حلوان .

وقام فريق الزيارة بفحص الوثائق للتأكد من استيفاء الكلية لملفات معايير الاعتماد ومدى تطابقها على أرض الواقع ، بجانب ما أوضحته الدكتورة رشا خفاجى لبعض النقاط الهامة التى لابد من استيفائها حتى يتم عمل زيارة محاكاة للبرامج فى الفترة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية طب الأسنان استعدادا لتجديد اعتماد الجودة

لجنة الجودة تختتم أعمالها بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس

ختام فعاليات زيارة لجنة الدعم الفني لكلية التربية النوعية

رئيس جامعة عين شمس يكرم أعضاء هيئة التدريس بـ كلية الحاسبات

تربية نوعية عين شمس تبدأ زيارة المحاكاة للحصول على الاعتماد البرامجي

انتهاء فعاليات زيارة المحاكاة لنوعية عين شمس للحصول على الاعتماد البرامجي

ترشيحاتنا

اللي يخاف من العفريت يطلعله.. خبيرة علم الطاقة توجه نصائح للمواطنين

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

رد ناري.. عائشة الرشيد لـ صفاء الهاشم: وفري كلامك ولا تتعرضين لمصر وشعبها

قتل ابنه ورماه للكلاب بالمقطم .. الأب المتهم: خفت مراتي تسيب البيت بسبب شقاوته

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6-3 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

سهرة حمراء وهروب من البلكونة.. حكاية عاطلين وساقطة مع شابين خليجيين فى الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جذاب وملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أزرق.. أحلام تتألق في أحدث ظهور لها

عروض مميزة وهدايا من شانجي على صيانة سيارة M50S