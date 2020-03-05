نائب رئيس جامعة عين شمس: نسعي لتطوير علاقاتنا الدولية والتعاون الأكاديمي

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بإنشاء قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي ، كما كلف الدكتورة .شهيرة سمير زكي بعمل المدير التنفيذي للقطاع بالإضافة لمهام عملها كوكيل لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة .









وقال الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال تصريحاته ل صدي البلد ان خطوة ستنتج ثمارها في القريب حيث ان جامعة عين شمس وقعت 132 بروتوكولا من قبل منوها عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي ، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.





وأضاف نائب رئيس الجامعة ان القطاع يتبع خمس إدارات هي إدارة التعاون الدولي و يديرها الدكتور مصطفى رفعت كلية الهندسة بجانب مهام عمله كمدير لإدارة التعاون الدولي بالكلية ، و إدارة المنح و المشروعات و يديرها تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم و الطلاب و إدارة الوافدين و الزائرين و يديرها الدكتور شيرويت الأحمدي بكلية الصيدلة و إدارة رابطة خريجي جامعة عين شمس و يديرها الدكتورة ريم الكباريتي كلية الطب و إدارة التصنيف الدولي ويديرها الدكتور أحمد البنا المدرس بكلية طب الأسنان.



