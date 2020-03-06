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برلمان

للحماية من كورونا.. برلماني: نفوض الحكومة في إغلاق المدارس والجامعات

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد أيمن
أشاد الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها كلية الإعلام بجامعة القاهرة منذ يومين، بوضع معقم للأيدي على أبواب قاعة المؤتمرات، لمواجهة الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص، مطالبًا جميع المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومؤسسات العمل أيضًا، بمحافظات مصر المختلفة، بتعميم الفكرة، داخل الفصول و المدراجات الدراسية لحماية أبناءنا من أي أوباء .

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان، وسائل الإعلام بالتركيز على دور التوعية وتوجيه أفراد المجتمع المصري، بتوفير أدوات التعقيم اللازمة للحد من نقل الفيروسات، داعيًا وزارة الداخلية بإلغاء المناسبات التي يتجمع فيها أعداد كبيرة من المواطنين، مثل موالد كبار الشيوخ وآل البيت، للحفاظ على حياة المصريين.

وأكد الورداني، خطورة فيروس كورونا، خاصة بعد البيانات والإحصاءات الرسمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس، مفوضًا الحكومة في أغلاق المدارس والجامعات، أذا تطلب الأمر، حفاظًا على حياة المواطنين.
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