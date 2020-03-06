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بسبب كورونا.. الإمارات تعطل الدراسة شهر وتدعو مواطنيها لتجنب السفر.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا جاء خلاله أن الإمارات دعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تجنب السفر نظرًا لتفشي فيروس كورونا في عدة دول.

كما أعلنت الإمارات عن تعطيل المدارس لمدة شهر في إطار إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19" لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولا يشكو من أي أعراض، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة وأن حالته الصحية العامة مستقرة.

وسارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية بما في ذلك عزل المصاب فضلا عن تعليق الدراسة في المدرسة اعتبارا من لحظة رصد الحالة في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها.

فيما تجري الوزارة حاليا الفحوصات والإجراءات اللازمة لجميع المخالطين للحالة لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع من حولهم وذلك وفق خطط الاستعداد المعتمدة.
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