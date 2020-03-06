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رياضة

طنطا يعلن جاهزيته لاستقبال تقنية الـ var

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:51 ص
الـ var
الـ var
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حسام الحارتي
أعلن مسؤولي نادي طنطا الرياضي برئاسة المهندس فايز عريبي عن جاهزية النادي لتطبيق تقنية الـ "var "، بعد زيارة مسئولين من اتحاد الكرة ومعاينة المكان تمهيدا تطبيق التقنية خلال خوض فريق طنطا مباريات الدوري على ملعبه .

وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن خطاب موافقة وزارة الشباب والرياضة على تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى يوم ١٩ يناير الماضى.

قال الجنايني عبر المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى اتحاد الكرة: تم إخضاع مجموعة من الحكام لدورة تدريبية على المستوى النظرى والعملى فى استاد القاهرة على تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز.

وتابع:  يوم ٢ فبراير كان الاختبار العملي والموافقة على تطبيق التقنية رسميا يوم ٣ مارس الجارى على أن يتم العمل به فى مباراة اليوم بين انبي وطلائع الجيش.

أشار إلى أن الحكام جاهزون لتطبيق تقنية الفيديو مشيرا إلى أنه تم الموافقة على ١١ ملعبا لتفعيل تقنية الفيديو فى الدورى المحلى.

شدد على أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك ٥ ملاعب فى الطريق لتفعيل تقنية الفيديو فى المباريات التى ستقام عليها منها ستاد طنطا وبرج العرب فى الإسكندرية.

واختتم: بعد انتهاء المهمة التى تم تكليفها إلينا من قبل الفيفا سوف نسلم الراية لمن يأتي بعدنا من أجل مصلحة الكرة المصرية.
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