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أخبار العالم

الكاميرون تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:55 ص
اول اصابة مؤكدة في
اول اصابة مؤكدة في الكاميرون
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وكالات
سجلت دولة الكاميرون، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لمواطن فرنسي.

وأعلنت وزارة الصحة في الكاميرون، اليوم، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 عاما وصل إلى العاصمة ياوندي في الـ 24 من فبراير الماضي.

وكانت فرنسا أعلنت، أمس، عن وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحية الفرنسية في بيان إنها سجلت 92 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 377 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كوفيد 19، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 98764 شخصا، توفي منهم 3389 شخصا، فيما شفي حتى الآن 55662 شخصا بحسب آخر الإحصائيات.
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