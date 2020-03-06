غيابات بالجملة.. تشكيل الترجي أمام الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا





ويغيب عن الترجي كلا من خليل شمام وعبدالرؤف بن غيث ومحمد علي بن رمضان للإيقاف، وإلياس شتى للإصابة، كما سيجلس معين الشعباني المدير الفني للترجي ومساعده مجدي التراوي في المدرجات، تنفيذا لعقوبة الكاف.





من المقرر أن يقود كمال القلصي المدير الفني للشباب، فريق الترجي في مباراة اليوم، نظرا لإيقاف معين الشعباني.





وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك كالتالي، حسبما ذكرت صحيفة الصباح التونسية:





معز بن شريفة - إيهاب المباركي - حسين الربيع - محمد علي اليعقوبي - عبدالقادر بدران - فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - فادي بن شوق - حمدي الهوني - بلال بن ساحة - إبراهيم واتارا.





يذكر أن مباراة الذهاب بـ ستاد القاهرة، انتهت بفوز الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3 - 1.

ويحتاج الزمالك إلى التعادل على أقل تقدير أو الخسارة بفارق هدف أمام الترجي، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.









كشفت صحيفة " الصباح نيوز" التونسية، عن تشكيل الترجي، لمواجهة الزمالك، التي ستقام في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.