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أخبار البلد

مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو الدولية في معايير السلامة والجودة

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:10 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
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نورهان خفاجي
حصل مطار برج العرب الدولى على شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

ويأتى هذا وفقا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ، نحو مواكبة التطوير والتحديث في مختلف المجالات بالمطارات المصرية، وفى إطار تطبيق رؤية الدولة المصرية والعمل بأهداف التنمية الشاملة لدفع مسيرة الإنتاج والتميز وتحقيق أعلى مستوى للخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين .

قال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن حصول المطار على تجديد شهادة الأيزو الدولية الخاص بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وخطوة أساسية نحو تطوير منظومة المطارات المصرية.

وأضاف محجوب أن هذا يعد إنجاز جديد ضمن قائمة إنجازات الشركة المصرية للمطارات التى تضع نصب أعينها توسيع مظلة الاعتمادات الدولية لتشمل جميع المطارات بما يعزز من المكانة الريادية التى تحظى بها المطارات المصرية ولكونها البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية.

كما أشاد فريق المراجعين بالشركة الدولية المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد ، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة .

مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو الدولية في معايير السلامة والجودة
مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو الدولية في معايير السلامة والجودة
مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو الدولية في معايير السلامة والجودة
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