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رياضة

مران الأهلي.. تدريبات خفيفة ومحاضرة بالفيديو استعدادا لمواجهة صن داونز

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:43 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه، على استاد لوكاس موريبي؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام الثالثة الساعة عصر غدٍ السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على قراءة الفاتحة قبل انطلاق المران، على استاد لوكاس موريبي.

وكان فايلر قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، قبل التحرك لملعب المباراة.
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