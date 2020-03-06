حقيقة تعليق الدراسة في الأقصر بعد واقعة باخرة كورونا

اكد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الاقصر، ان الدراسة مستمرة بالجامعة غدا السبت.





وأوضح شحات فى تصريح لـ"صدى البلد " أنه لم يتم اتخاذ أي اجراءات حتى الآن حيال وقف الدراسة، وهي مستمرة غدا بجميع الكليات.





جاء ذلك تعقيبا على اصابة 12 شخصا بفيروس "كورونا"، على متن باخرة قادمة من اسوان إلى الاقصر، وتم حجزهم بمرسي بمنطقة البغدادى جنوب المدينة.





فيما اكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالاقصر، استمرار الدراسة بالمدارس، مؤكدا أن الحالات بعيدة تماما عن المدارس والطلاب، وان المديرية لم تتلق حتى الان اى تعليمات بوقف الدراسة .





وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩)، حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.