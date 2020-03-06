AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حقيقة تعليق الدراسة في الأقصر بعد واقعة باخرة كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:08 م
باخرة كورونا
باخرة كورونا
Advertisements
شمس يونس

اكد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الاقصر، ان الدراسة مستمرة بالجامعة غدا السبت.


وأوضح شحات فى تصريح لـ"صدى البلد " أنه لم يتم اتخاذ أي اجراءات حتى الآن حيال وقف الدراسة، وهي مستمرة غدا بجميع الكليات.


جاء ذلك تعقيبا على اصابة 12 شخصا بفيروس "كورونا"، على متن باخرة قادمة من اسوان إلى الاقصر، وتم حجزهم بمرسي بمنطقة البغدادى جنوب المدينة.


فيما اكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالاقصر، استمرار الدراسة بالمدارس، مؤكدا أن الحالات بعيدة تماما عن المدارس والطلاب، وان المديرية لم تتلق حتى الان اى تعليمات بوقف الدراسة .


وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩)، حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هالة زايد تصل المكان والسفينة قيد الاحتجاز.. صدى البلد يكشف مصير المصابين بـ كورونا على متن باخرة سياحية بالأقصر

مستشفى النجيلة تعلن الطوارئ لاستقبال 12 مصابا بفيروس كورونا

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

زاروا معبدي كوم أمبو وادفو.. صدى البلد يكشف كواليس رحلة باخرة كورونا من أسوان لـ الأقصر

إدارة المهرجان: افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية الليلة.. ولا تأجيل بعد اكتشاف كورونا

عليها 60 عاملا.. 6 معلومات جديدة عن باخرة مصابي كورونا بأسوان.. صور

ترشيحاتنا

وفاة الطالبة الثالثة ضحية انتحار الهزار بالشرقية

كورونا والحرم المكي.. 40 مرة خلت الكعبة من الحجيج لهذه الأسباب

اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

أول رد فعل من الرئيس التونسي بعد هجوم السفارة الأمريكية

لماذا لا تفحص الصحة كل الوافدين إلى المطارات منعا لانتشار كورونا؟.. سؤال الساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأكولات السعادة.. 7 أطعمة تقلل التوتر والعصبية

من الأكثر وسامة.. ظافر العابدين ينافس كريستيانو رونالدو على لقب أجمل وجه بالعالم

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 60 ألف جنيه.. صور