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ديني

من كل واحد 3.. نصائح وتحصينات وأدعية لمكافحة فيروس كورونا.. تعرف عليها

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:28 م
3 نصائح و3 تحصينات
3 نصائح و3 تحصينات و3 أدعية لمكافحة فيروس كورونا
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أمل فوزي
طالب الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد بضرورة التفاعل الإيجابي للحد من وباء كورونا المنتشر عالميا، وأن نقوم جميعًا بمسئوليتنا تجاه محاربته ولا نقف مكتوفي الأيدي.

وأضاف «خالد» عبر بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أننا ينبغي أن نعلم أن محاربتنا لهذا الوباء تأتي انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف ومن منطلق عبوديتنا لله تعالى؛ فكل منا مسئول أمام الله على قدر جهده وعليه أن يسعى لمحاربة ما يضره ويضر غيره، كما علينا جميعا القيام بهذه المسئولية التي سيسألني الله عنها. 

وفي سبيل مواجهته لهذه الوباء، قدم  ثلاث نصائح طبية، وثلاثة تحصينات وثلاثة أدعية مهمة، أما الثلاثة نصائح فهي:  
-غسل اليدين باستمرار بشكل متكرر بالماء والصابون
- تقوية المناعة العامة للجسم بشرب يانسون وفيتامينc ،وتناول البرتقال وبكل الأغذية والأعشاب والأدوية التي تعمل على ذلك.
-الاكتفاء بالمصافحة بالأيدى والتوقف مرحليا عن الأحضان والتقبيل في هذه الفترة.
-تحصين بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين.
 -المحافظة على الذكر وخاصة  أذكار الصباح والمساء.
- ترديد ذكر :"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

وأضاف أنه عن الثلاثة تحصينات فهي: أن نقول:
- تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير.
-الدعاء أن يرد الله الحرم المدني والمكي إلا ما كان عليه وان يعود إليهما الحجاج والعمار من جديد.
وثلاثا الدعاء للبشرية أن ينجيها من هذا الوباء وغيره من الأوبئة من منطلق أن ديننا دين يحب الخير للجميع.

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