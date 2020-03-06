ألغى زيارة بسبب كورونا.. هل يخشى ترامب الإصابة بالفيروس القاتل؟

منذ تفشي فيروس كورونا في أكثر من دولة تحاول الحكومات اتخاذ كافة القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى محاصرة الوباء والتصدي لانتشاره، ففي الولايات المتحدة خصص الرئيس دونالد ترامب 8.3 مليار دولار للمساعدة في مكافحة الفيروس الذي أودى بحياة نحو 12 شخصا في الولايات الأمريكية.





لكن إلغاء ترامب لزيارة كان من المقرر أن يجريها إلى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أثارت ضجة في الوسائل الإعلامية، وتساؤلات حول السبب الحقيقي وراء تأجيل الرئيس الأمريكي للزيارة.





وفقا لشبكة "اي بي سي" الأمريكية، كان من المفترض أن يتجه ترامب إلى ولاية أتلانتا لزيارة المقرات، لكن الزيارة ألغيت بحجة الحرص على سلامة الموظفين والعاملين في المراكز الصحية.





وفي تصريحات للصحفيين قال ترامب إن المسؤولين شكوا في إصابة أحد المتواجدين بمركز السيطرة على الأمراض بفيروس كورونا، وتابع "الشخص المعني تم اختباره واتضح أن النتيجة سلبية".





وأضاف ترامب "لقد اختبروا الشخص بشكل كامل وكان اختبارًا سلبيًا ، لذلك ربما سأذهب"، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن ذلك الشخض هو أحد العاملين بالمركز.





وكان من المفترض أن يحصل ترامب خلال الزيارة على معلومات حول جهود العاملين في مكافحة الفيروس وآخر التطورات.





لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن سبب إلغاء الزيارة قد يكون خوف ترامب من الإصابة بفيروس كورونا، وتقول "سي ان ان" إن الرئيس قد يكون لا يرغب في أن يعرض نفسه وموظفيه للخطر، موضحة أن الإدارة قد تكون فضلت اتباع إجراءات احترازية لعدم تعريض المركز الصحي للخطورة بسبب وجود عدد كبير من مرافقي الرئيس في الداخل.



