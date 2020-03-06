AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألغى زيارة بسبب كورونا.. هل يخشى ترامب الإصابة بالفيروس القاتل؟

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:13 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
منذ تفشي فيروس كورونا في أكثر من دولة تحاول الحكومات اتخاذ كافة القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى محاصرة الوباء والتصدي لانتشاره، ففي الولايات المتحدة خصص الرئيس دونالد ترامب 8.3 مليار دولار للمساعدة في مكافحة الفيروس الذي أودى بحياة نحو 12 شخصا في الولايات الأمريكية.

لكن إلغاء ترامب لزيارة كان من المقرر أن يجريها إلى  مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أثارت ضجة في الوسائل الإعلامية، وتساؤلات حول السبب الحقيقي وراء تأجيل الرئيس الأمريكي للزيارة.

وفقا لشبكة "اي بي سي" الأمريكية، كان من المفترض أن يتجه ترامب إلى ولاية أتلانتا لزيارة المقرات، لكن الزيارة ألغيت بحجة الحرص على سلامة الموظفين والعاملين في المراكز الصحية.

وفي تصريحات للصحفيين قال ترامب إن المسؤولين شكوا في إصابة أحد المتواجدين بمركز السيطرة على الأمراض بفيروس كورونا، وتابع "الشخص المعني تم اختباره واتضح أن النتيجة سلبية".

وأضاف ترامب "لقد اختبروا الشخص بشكل كامل وكان اختبارًا سلبيًا ، لذلك ربما سأذهب"، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن ذلك الشخض هو أحد العاملين بالمركز.

وكان من المفترض أن يحصل ترامب خلال الزيارة على معلومات حول جهود العاملين في مكافحة الفيروس وآخر التطورات.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن سبب إلغاء الزيارة قد يكون خوف ترامب من الإصابة بفيروس كورونا، وتقول "سي ان ان" إن الرئيس قد يكون لا يرغب في أن يعرض نفسه وموظفيه للخطر، موضحة أن الإدارة قد تكون فضلت اتباع إجراءات احترازية لعدم تعريض المركز الصحي للخطورة بسبب وجود عدد كبير من مرافقي الرئيس في الداخل.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ على حزمة التمويل للمساعدة في التصدي لانتشار الفيروس، حيث ارتفع عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 100 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة فقط الـ12 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الصيني: السيطرة على فيروس كورونا الجديد مهمتنا الرئيسية حالياً

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم.. الإمارات تعلن 4 إصابات والسودان حالة.. وأمريكا ترسل طائرة لإجلاء رعاياها.. وقرار عاجل من الصين

صحيفة أمريكية: ترامب يؤسس فرقة عمل لمواجهة فيروس كورونا

الصين تحث أمريكا على التعاون في جهود السيطرة على فيروس "كورونا"

«واشنطن بوست»: ترامب رفض إجلاء الأمريكيين المصابين بـ كورونا من اليابان

ترشيحاتنا

زاروا معبدي كوم أمبو وادفو.. صدى البلد يكشف كواليس رحلة باخرة كورونا من أسوان لـ الأقصر

مفاجأة.. تسريب تشكيل الترجي التونسي قبل ساعات من مباراة الزمالك

بعد أزمته الأخيرة.. أحمد العوضى يؤدى تدريبات شاقة في الجيم.. صور

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

رسميا.. 3 دول تتقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تمرد بعض لاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1.30 صباحا//أسعار تويوتا toyota في الإمارات اليوم.. صور

سيدة تترك طفلًا في منزل بدون طعام أو ماء 9 أيام.. تفاصيل مؤلمة

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد طرح megane turbo.. صور