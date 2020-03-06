سلاح جديد في وجه كورونا.. برلماني يكشف تفاصيل إصدار عملات بلاستيكية

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العملات الورقية بها أضرار تهدد الصحة العامة للمواطن من جانب وتضر بالاقتصاد القومي للدولة من جانب آخر.





أوضح "السيد "في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأضرار التصاق الميكروبات والأمراض التي تنقل العدوى في العملات الورقية عبر تداولها، إضافة إلى عمرها الافتراضي البسيط بخلاف العملات البلاستيكية التي تتميز بطول عمرها الافتراضي ومظهرها الجميل.





وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن توجه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمار أو بروبلين ياتى لمواكبة التطورات العالمية إضافة إلى القضاء على الأضرار التي تسببها العملات الورقية، لافتًا إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية يوم الثلاثاء الماضي قامت بمناقشة هذا الموضوع مع محافظ البنك المركزي وتوصلت إلى هذه الحلول بشأن العملات الورقية.





وأوضح النائب، أن العملات هي أكثر الأشياء تداولًا بين المواطنين، و اتجاه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية يمنع وجود عدوي مع دخول الأمراض والفيروسات التي تنقل عبر التداول مثل فيروس كورونا وغيره فهي صديقة للبيئة ولا يلتصق بها أي ميكروبات.



