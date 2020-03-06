سلاح جديد في وجه كورونا.. برلماني يكشف تفاصيل إصدار عملات بلاستيكية

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العملات الورقية بها أضرار تهدد الصحة العامة للمواطن من جانب وتضر بالاقتصاد القومي للدولة من جانب آخر.
أوضح "السيد "في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأضرار التصاق الميكروبات والأمراض التي تنقل العدوى في العملات الورقية عبر تداولها، إضافة إلى عمرها الافتراضي البسيط بخلاف العملات البلاستيكية التي تتميز بطول عمرها الافتراضي ومظهرها الجميل.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن توجه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمار أو بروبلين ياتى لمواكبة التطورات العالمية إضافة إلى القضاء على الأضرار التي تسببها العملات الورقية، لافتًا إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية يوم الثلاثاء الماضي قامت بمناقشة هذا الموضوع مع محافظ البنك المركزي وتوصلت إلى هذه الحلول بشأن العملات الورقية.
وأوضح النائب، أن العملات هي أكثر الأشياء تداولًا بين المواطنين، و اتجاه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية يمنع وجود عدوي مع دخول الأمراض والفيروسات التي تنقل عبر التداول مثل فيروس كورونا وغيره فهي صديقة للبيئة ولا يلتصق بها أي ميكروبات.
ويبدأ البنك المركزي، برئاسة محافظه طارق عامر؛ خلال الفترة الحالية وتحديدا على مدار النصف الأول من 2020؛ طباعة وإصدار عملات بلاستيكية من خامات "بوليمار" أو "بروبلين" لحمايتها من التلف ومواكبة التطورات العالمية.
العملات البلاستيكية المصرية
ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، فإنه من المقرر بدء عمليات طباعة تلك العملات الجديدة بالمطبعة المركزية للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري، والتي تتواكب مع أحدث التقنيات.
أكد "فاروق" أن ما ينفذه "المركزى" يأتى فى سياق البرنامج الدوري لتطوير شكل العملة وتشفيرها منعا لتزويرها وتقليدها وإعطاؤها طابعا متطورا وأكثر نظافة.
العملة البلاستيكية المصرية الجديدة
وأوضح المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزى أن ما يجرى يأتى فى سياق استهداف البنك تطوير شكل العمل المحلية بما يواكب التطور العالمي والتكنولوجي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون بالتزامن مع خطة أخرى لتحديث كروت الائتمان ATM الخاصة بالتعاملات مع البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزى ليس بصدد إصدار بطاقات نقد بلاستيكية كما يظن البعض ولكن سيقوم بإصدار عملات بنكنوت متطورة مدعومة.