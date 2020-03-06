هدف مبكر وخناقة في أول 15 دقيقة بين الزمالك والترجي

تخطى فريق الترجي التونسي أول 15 دقيقة من مباراته أمام الزمالك، المقامة في الوقت الحالي على استاد رادس، متقدمًا بهدف دون رد، في إطار إياب دور الـ16 من دوري ابطال افريقيا.





وقبيل انطلاق المباراة، رفعت جماهير نادي الترجي التونسي ، لافتات؛ لتحفيز لاعبيها ، حيث قالت الجماهير للاعبين: "فقط الرجال العظام من يصنعون التاريخ.. كونو منهم".





كما قالت الجماهير للاعبين:" الثأر والانتقام من شيم الرجال.. والظلم والخيانة من شيم الانذال".





بدأت المباراة بتهديد من نادي الزمالك في الدقيقة 2 بتسديدة من جانب اشرف بن شرقي، الا ان الحارس معز بن شريفيه نجح في التصدي لها.





وكاد فريق الترجي ان يشكل اول خطورة له بعدها، وذلك بتمريرة خلف محمد عبدالشافي، الا انها احتسبت تسلل على مهاجم الترجي.





واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد لمسة يد على محمود علاء، وسددها بلال بن ساحه.





وعقب ركلة الجزاء نشبت مشادة بين بلال بن ساحة و طارق حامد بسبب منع الاخير مهاجم الترجي من الحصول على الكرة وهو ما جعل الحكم يمنح الثنائي البطاقة الصفراء.





واحتفلت جماهير الترجي بقوة بعد المباراة مستخدمه الشماريخ وهو ما أوجد ضبابا يغطي أرجاء الملعب.





وحاول فريق الزمالك السيطرة والاحتفاظ بالكرة عقب الهدف لمدة 5 دقائق؛ وذلك لامتصاص حماس لاعبي الترجي، حتى الدقيقة 10.





وكاد الترجي يشكل خطرا جديدا بالدقيقة 10 بعد هجمة مرتدة من جانب الترجي، الا ان احمد السيد زيزو تمكن من اخراج الكرة إلى رمية جانبيه.





وسيطر فريق الترجي على فعاليات المباراة وحاول ان يضغط في احد الهجمات عن طريق حمدي الهوني، وذلك لتسجيل الهدف الثاني، الا ان حازم امام تمكن من السيطرة عليها.





ودخل الزمالك بتشكيل مكون من :





محمد أبو جبل فى حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي في خط الوسط





مصطفي محمد فى خط الهجوم





بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفى فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.





وجاء تشكيل الترجي التونسي كالتالي:





حراسة المرمى :معز بن شريفية





خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي





خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - حمدو الهوني - بلال بن ساحة



