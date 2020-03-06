شاهد.. إجراءات الحجر الصحي في مطار الأقصر في وجود وزير الطيران المدني

فى ظل تضافر الجهود بين كافة الجهات بالدولة المصرية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وفى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها محمد منار وزير الطيران المدنى للمطارات المصرية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بكل دقة لمواجهة فيروس كورونا قام مساء اليوم بجولة تفقدية بمطار الأقصر الدولى وكان فى استقباله الطيار حسين سالم مدير المطار.





بدأت الجولة بتفقد صالتى السفر والوصول الدولية والداخلية وكاونترات الجوازات والترمك ومركز العمليات لمتابعة سير العمل واطلع على الأنظمة والإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار.





كما تفقد الوزير الحجر الصحى حيث استعرض الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحى بالمطار إجراءات الفحص الطبى التى تطبق وفقاً لخطة التأمين الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، وقد حضر سيادته إجراءات فعلية للفحص الطبى التى يجريها فريق الحجر الصحى على الركاب الوافدين فور وصول إحدى الرحلات الدولية القادمة إلى المطار.





وخلال الزيارة شدد وزير الطيران المدنى على العاملين بالمطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية فى التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطار والتخلص الآمن من النفايات والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وكيفية التعامل معه وضرورة إجراء الفحص الطبى على جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.





كما أكد منار ضرورة تعاون جميع الجهات العاملة بمطار الأقصر والتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار من خلال تطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة مع جميع الركاب القادمين من البلاد التي ينتشر بها الفيروس.





وأضاف أن جميع المطارات المصرية تواصل رفع درجات الاستعداد القصوي لمواجهة الفيروس بتشديد الإجراءات الوقائية وتكثيف وتدقيق إجراءات الفحص الطبى بالتعاون مع الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.





مضيفاً أن غرفة إدارة الأزمات بالوزارة تتابع الموقف بصورة مستمرة بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية بالمطارات مشيدا بالدور الكبير الذى تبذله جميع أجهزة الدولة فى التصدى لفيروس كورونا.