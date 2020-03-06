AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تغلق المدارس والجامعات بعدد من المناطق بسبب تفشي كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:54 م
فرنسا تغلق المدارس
فرنسا تغلق المدارس بعدد من المناطق بسبب تفشي كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إغلاق المدارس والحضانات والجامعات في عدد من المناطق شمال البلاد وشرقها في ظل تفشي كورونا.

وقال فيليب خلال مؤتمر صحفي إنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات في إقليم واز شمال البلاد ومنطقة شمال نهر رين بشرق فرنسا  لمدة 15 يومًا ابتداء من الاثنين المقبل بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا"

وسجلت فرنسا 190 إصابة جديدة بـ كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 613.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم، بعد تسجيل 2241 حالة إصابة خلال الـ 24 الساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا في الصين

إغلاق الجامعات والمدارس بعدد من المدن بعد تفشي فيروس كورونا فى إيران

كورونا يفجر صدامات عنيفة بين الأهالي والشرطة شمالي إيران

تركيا تغلق الحدود مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

بعد تركيا.. باكستان تغلق الحدود مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

لمدة 4 أيام.. إيران تغلق المدارس بسبب كورونا

ترشيحاتنا

العامري فاروق يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع الخطيب

حكم تغيير المسمى الوظيفي في البطاقة من معلم لجزار للذهاب للحج .. دار الإفتاء تجيب

مفاجأة.. تسريب تشكيل الترجي التونسي قبل ساعات من مباراة الزمالك

بالتزامن مع كورونا.. مصر تطرح عملات بلاستيكية.. تفاصيل

ننشر خط سير الحالة التايوانية المتسببة في إصابة 12 مصريا بـ كورونا

أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 60 ألف جنيه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني افنتادور.. سيارات شرطة دبي الأفخم في العالم.. فيديو وصور

أسعار هيونداي hyundai في السعودية اليوم .. صور

لحظة مرعبة.. ثعبان يختبئ داخل حذاء امرأة .. شاهد