فرنسا تغلق المدارس والجامعات بعدد من المناطق بسبب تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إغلاق المدارس والحضانات والجامعات في عدد من المناطق شمال البلاد وشرقها في ظل تفشي كورونا.





وقال فيليب خلال مؤتمر صحفي إنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات في إقليم واز شمال البلاد ومنطقة شمال نهر رين بشرق فرنسا لمدة 15 يومًا ابتداء من الاثنين المقبل بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا"





وسجلت فرنسا 190 إصابة جديدة بـ كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 613.



