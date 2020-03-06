بعد باخرة كورونا .. أسوان تنفى تعليق الدراسة غدا

أعلنت محافظة أسوان على أن هناك متابعة مستمرة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجهود المبذولة من مديرية الصحة من خلال الإجراءات الوقائية لتداعيات إصابة ١٢ من العاملين على أحد البواخر السياحية غير المقيمين بأسوان.





وأكدت المحافظة في بيان لها على أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بتعليق الدراسة سواء بالمدارس أو جامعة أسوان لأن الدولة بكل أجهزتها المعنية تضع سلامة وصحة أبنائنا الطلاب فوق أى إعتبار .





وأكدت أنه سيتم تطبيق سيناريوهات التعامل مع الأحداث طبقًا للتطورات





وناشدت المحافظة الأفراد والمجموعات على موقع الفيس بوك بتحرى الدقة وعدم الإنحراف وراء الشائعات مع الإلتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس والمنشورة بجميع وسائل الإعلام المختلفة .





وكانت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم الجمعة إكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كان على متن الباخرة، وفور عودتها إلى بلادها، تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا.







وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان اتخذت على الفور- وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية- كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد «مجاهد» أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم الـ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف «مجاهد» أنه جارٍ تحويل الـ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

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