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رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على الاتحاد في الدوري

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، وحقق الفوز بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 25-11، و25-20، و25-15.

قدم «رجال طائرة الأهلي» مباراة قوية بفضل الإرسال المتقن وحائط الصد القوي والضربات الساحقة، لينهي الفريق اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة ويواصل تألقه في البطولة.
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