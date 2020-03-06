رجال طائرة الأهلي يفوز على الاتحاد في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.





وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية، وحقق الفوز بثلاثة أشواط دون رد.





وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 25-11، و25-20، و25-15.



