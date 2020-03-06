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ديني

كورونا ليس الوحيد.. الطواف توقف حول الكعبة قديما لمرضين آخرين.. تعرف عليهما

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:17 م
توقف الطواف
توقف الطواف
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عبد الرحمن محمد
بعد اصدار المملكة العربية السعودية قرارا بتعليق تأشيرات العمرة ووقف الطواف حول الكعبة بسبب فيروس كورونا ، لم يكن هذا هو القرار الأول حيث تكرر الأمر عام 1814م حيث توقف الحج بسبب «الطاعون»، مات نحو 8 آلاف شخص في بلاد الحجاز بسبب الطاعون.

كما تكرر في عام 1883 بعد تفشى داء الكوليرا فتوقف الحج في تلك السنة أي منذ 137 سنة، حيث قتل العديد من الحجاج وانتشر أيضا في مصر وأطلق عليه المصريون مسمى «الهيضة»، وكان عدد الضحايا يوميًا بين 400 و500 حاج.

كما توقف الطواف حول الكعبة عدة مرات أخرى ليس بسبب الأوبئة ولكن لأسباب أخرى منها: 

عام 316 هجريًا

في هذا العام توقفت رحلات الحج ولم يزور أحد الحرم لتأدية مناسك الحج، وهذا بسبب القرامطة الذين كانوا  يعتقدون بان زيارة الكعبة جزء من عبادة الأصنام، وحينها وقف قائد القرامطة "ابو طاهر" يدعو أنصاره بمنع  الحجيج من الدخول إلى الكعبة وأمر بقتالهم، وتدمير الحجر الأسود. 

وانتهت تلك المجزرة بمقتل 30 ألف شخص عند أستار الكعبة، وتم دفنهم في هذا المكان بدون غسل أو صلاة جنازة، كما اخذ القرامطة 3 آلاف جثة حاج وطمروا بها بئر زمزم وردموه بالكلية، وعطل الحج نحو 10 أعوام، وفقًا لما ذكره كتاب التاريخ الإسلامي.

عام 357 هجريًا

في هذا العام انتشر داء أطلق عليه "الماشري" قضى هذا المرض على عدد كبير من الأشخاص، حيث انتشر في مكة على نطاق واسع، كما ماتت جمال الحجاج في طريقهم إلى الحج بسبب العطش، ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل، بل مات أكثر من وصل منهم بعد الحج.


عام 390 هجريًا 

غاب المصريون عن الحج في هذا العام بسبب الغلاء الشديد، وتكرر هذا الأمر مع  المصريين وأهل الشام عام 419 هجريًا، وفي عام 421 لم يصل إلى الأراصي المقدسة إلا القليل من اهل العراق، وفي 430 انقطع الحجيج من العراق والشام ومصر من الذهاب إلى الحج.

عام 492 هجريًا

لعبت النزاعات السياسية بين السلاطين والحكام في الأقطار المسلمة دورًا في حرمان الحجيج من الوصل إلى البيت الحرام. 

عام 563 هجريًا 

لم يحج المصريون أيضًا في هذا العام لانشغالهم بحرب أسد الدين.

عام 1213 هجريًا 

توقفت رحلات الحج  عام 1213 هـ  بسبب الحملات الفرنسية، فكانت الطرق حينها غير أمنة على الحجيج.

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