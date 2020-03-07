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فن

ديانا حداد: الجمهور تعلق بـ ما حد يحس بالعاشق لأنه يحب اللون البدوي مني

السبت 07/مارس/2020 - 04:00 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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محمد نحلة

عبرت المطربة الكبيرة ديانا حداد، عن سعادتها بطرح أغنية "ما حد يحس بالعاشق"، خاصة أنها أعادتها لتقديم اللون البدوي مرة أخرى.

 

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": "أنا سعيدة جدا بالأصداء التى حققتها الأغنية، لأن الجمهور يحب اللون البدوي مني، وأنا أيضا منذ فترة طويلة ولم أصور كليب، فالجمهور أبدى إعجابه بالعمل، ورأيت فيديوهات كثيرة من الفانز يغنون "ماحد بيحس بالعاشق".

 

الأغنية من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

 

صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة

 

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به.


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