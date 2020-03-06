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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

درس فى الوقاية من كورونا بـ صباح البلد.. غدا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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توك شو
يتناول برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا السبت الجهود التى تبذلها الدولة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، وقيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بتدشين موقع إلكترونى يتناول كل ما يتعلق بالفيروس.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.
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