درس فى الوقاية من كورونا بـ صباح البلد.. غدا

يتناول برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا السبت الجهود التى تبذلها الدولة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، وقيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بتدشين موقع إلكترونى يتناول كل ما يتعلق بالفيروس.



