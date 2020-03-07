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رياضة

هاني حتحوت: الزمالك تأهل عن جدارة والكاف لم يظلم الترجى.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 12:22 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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إسماعيل محمود
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الترجي التونسي، لم يتعرض للظلم سواء بمباراتي الذهاب أو العودة أمام الزمالك، مشددا إن الفريق الأبيض تأهل عن جدارة واستحقاق.

وأضاف هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن البعض ردد إن الترجي التونسي مستهدفا من جانب الاتحاد الأفريقي، الذى يرغب فى الإطاحة به من هذه النسخة ، تعويضا عن تتويجه بالنسخة الماضية من البطولة.

وأوضح هانى حتحوت، إن الترجي لم يتعرض للظلم خلال مباراتي الزمالك، مشددا إن الجميع فى انتظار مباريات الوداد المغربي، لنري هل سيتم محاباته ومجاملته أم لا.
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