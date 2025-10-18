بشير العدل: مصر تتميز بموقع جغرافي يجعلها مركزا لإنتاج الطاقة

أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن مصر تتميز بموقع جغرافي، يؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا فى انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

وقال "العدل" فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، إن مصر تتنوع لديها مصادر إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، فلديها الطاقة الشمسية، والتى تتمثل فى محطتى بنبان وكوم إمبو، بجانب محطات أخرى، تعمل على توفير مصادر متجددة لإنتاج الطاقة، بجانب طاقة الرياح، والتى تتمثل في المحطات المنتشرة فى مختلف المحافطات كالإسكندرية والبحر الأحمر وغيرها من المحافظات، هذا بخلاف الطاقة المائية.

وأوضح "العدل"أن محطة بنبان للطاقة الشمسية تعد واحدة من أهم وأكبر محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تتضمن أكثر من 32 محطة، دخلت منها 19 الخدمة، بجانب كوم إمبو، مما يشكل مصدرا هاما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بخلاف طاقة الرياح.

ولفت "العدل" إلى أن المصادر المتجددة التى تتمتع بها مصر تجعلها قادرة على إنتاج ما يصل إلى 42% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030، مما يعمل على تحقيق رؤية مصر، والتنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهى مصادر تجعل من مصر مصدرا إقليما لإنتاج وتصدير الطاقة، مما يساهم فى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ويحقق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.