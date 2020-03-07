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أخبار العالم

عزل آلاف المواطنين في إقليم كردستان العراق بسبب فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام في كردستان العراق، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن سلطات المنطقة عزلت 2804 مواطن في إقليم كردستان العراق مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من 30 موقعا مختلفا وتم التأكد من خلو 982 مواطنا من الفيروس وإخراجهم من الحجر الصحي.


وارتفع عدد الإصابات في إقليم كردستان إلى 9 حالات بينها حالة وفاة واحدة في مدينة السليمانية لشخص يبلغ من العمر 70 عاما.


وشددت وزارة الصحة في إقليم كردستان على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الطبية المعلنة، وأكدت عزمها على بذل كل ما يلزم وتكريس الجهود لتشخيص الحالات المشتبه بها والوافدين دون الخضوع لرقابة الطواقم الصحية.

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