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حوادث

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

السبت 07/مارس/2020 - 09:01 ص
فيديوهات وهاتف
فيديوهات وهاتف
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عمرو خليفة

أختك ليها فيديوهات جنسية وممكن أسلمهم ليك بس تدفع 2000 جنيه بدل الفضيحة.. كلمات وقعت كالصاعقة على أذن سباك الساحل بعد قيام جاره العامل بالخوض فى شرف شقيقته لم يجد غير تسديد طعنات نافذة له.. قال المتهم فى التحقيقات: محستش بنفسي غير وأنا بغرز مطوتي في جسمه عشان الشرف غالي وهو بيتكلم في عرضي.

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 وأضاف المتهم: أنا كنت واقف في الشارع وهو قالي قالي ليك عندي هدية ليك عندي 5 فيديوهات لأختك هتدفع هسلمهم ليك مش هتدفع هعرف أنا أجيب من وراهم فلوس بطريقتي وتابع: خدت قرار في ثانية أني هقتله وبالفعل طلعت مطوتي وضربته بيها لكن الناس خلصته من تحت إيدي. 

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وتابع المتهم: أختي بتتأخر في الشغل على طول بس عمري ما سمعت عنها حاجه وحشة وأختي متربية كويس ملهاش في الغلط وقال: كلام الراجل العجوز ده طير برج من دماغي إزاي أختي تعمل كده وإزاي تدخل علاقة جنسية معاه فمشوفتش قدامي غير وانا بضربه بالمطواة وهربت بعدها لغاية ما الشرطة قبضت عليا.



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وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا.



البداية تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من مستشفى معهد ناصر يفيد استقباله عاملا 56 سنة مصابا بجروح قطعية ونافذة بالجسم ولا يمكن استجوابه وتوفى بعدها.



بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى  وشاب 24 سنة، بسبب تهديده للمتهم بفضح شقيقته من خلال صور وفيديوهات جنسية بحوزته.

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