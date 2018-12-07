متسولة تهرب من حفل جنس جماعي بالانتحار من الطابق الرابع فى السيدة زينب

لم تجد سيدة وسيلة للتخلص من حفل الجنس الجماعى داخل شقة بالسيدة زينب سوى بإلقاء نفسها من الطابق الرابع لتسقط جثة هامدة فى الحال وسط ذهول الأهالي.



تلقى قسم السيدة زينب بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة ٣٠ سنة تبين أنها مطلقة ولعدم وجود مصدر رزق لديها لجأت للتسول بحى السيدة زينب.



وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، أنه فى ليلة الحادث عرض عليها عاطل ممارسة الرذيلة معها مقابل المال إلا أنها فوجئت بـ ٢ أخرين من أصدقائه صعدا داخل شقته بالطابق الرابع بالحى وخشية افتضاح أمرها ألقت بنفسها من شرفة المنزل لتلقى مصرعها قبل وصولها إلى المستشفى.



وتمكن رجال الأمن بقيادة المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث السيدة زينب من ضبط المتهم وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بعرض المتهم على النيابة التى قررت حبسه ٤ أيام.