بنتصل بأرقام عشوائية.. خمسيني ينظم حفلات جنس جماعى لزوجته وزوجة ابنه في شبرا الخيمة.. والساعة بـ 5 آلاف جنيه

وأكدت المتهمة خلال اعترافاتها أنها كانت تستقطب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم بالتنسيق مع باقي المتهمينوكشفت التحقيقات ان رب الأسرة في العقد الخامس من العمر وكون شبكة الدعارة، ضمت "زوجته وابنه وزوجة الأخير" كما تبين أقاموا حفل جنسي جماعي حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 6 أشخاص آخرين وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في الكشف عن شبكة جديدة من راغبي المتعة الحرام تتكون من الأب وابنه اتفقا على نشر الرذيلة ولم يكتف بذلك فحسب لكنهما استحلا عرض زوجاتهما لراغبي المتعة الحرام في منطقة شبرا الخيمة.تلقت الإدارة العامة لمباحث القليوبية بلاغا من أهالي شبرا الخيمة يفيد بتضررهم من عامل وأفراد أسرته حولوا شقتهم إلى وكر لممارسة الدعارة وحفلات الجنس الجماعي وأكدت تحريات المباحث صحة البلاغ وتبين أن الأب (45 عاما) موظف بالمعاش استأجر شقة ليدير بها الأعمال المنافية للآداب بمساعدة زوجته ونجله.

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وأشارت التحريات إلى أن المتهمين " الأب وابنه " يقدمان زوجاتهما إلى راغبي المتعة، ويقومان بتصويرهما أثناء العلاقة المحرمة مقابل مبالغ مالية، تراوحت بين 2000 و5 آلاف جنيه.





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وتبين أن الابن المتهم الثاني أنشأ صفحة على موقع "فيس بوك"، لاستقطاب الرجال وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقت الشرطة القبض على أفراد الأسرة وجرى ضبط 6 آخرين من راغبي المتعه الحرام تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس الأب وابنه وزوجتيهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.