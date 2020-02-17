بنتصل بأرقام عشوائية.. خمسيني ينظم حفلات جنس جماعى لزوجته وزوجة ابنه في شبرا الخيمة.. والساعة بـ 5 آلاف جنيه

"احنا قولنا شغلانة سهلة وبتجيب فلوس وخلاص .. واتفقت مع جوزي على ممارسة الرذيلة مع الأغراب علشان نعمل ثروة واشترينا شقة وشغلنا مرات ابننا معانا " بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل اتفاقها على تكوين وادارة شبكة دعارة بالاتفاق مع زوجها وابنها وزوجته.
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4 ساعات من الزفاف
وأكدت المتهمة خلال اعترافاتها أنها كانت تستقطب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم بالتنسيق مع باقي المتهمين
وكشفت التحقيقات ان رب الأسرة في العقد الخامس من العمر وكون شبكة الدعارة، ضمت "زوجته وابنه وزوجة الأخير" كما تبين أقاموا حفل جنسي جماعي حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 6 أشخاص آخرين وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية
ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في الكشف عن شبكة جديدة من راغبي المتعة الحرام تتكون من الأب وابنه اتفقا على نشر الرذيلة ولم يكتف بذلك فحسب لكنهما استحلا عرض زوجاتهما لراغبي المتعة الحرام في منطقة شبرا الخيمة.
تلقت الإدارة العامة لمباحث القليوبية بلاغا من أهالي شبرا الخيمة يفيد بتضررهم من عامل وأفراد أسرته حولوا شقتهم إلى وكر لممارسة الدعارة وحفلات الجنس الجماعي وأكدت تحريات المباحث صحة البلاغ وتبين أن الأب (45 عاما) موظف بالمعاش استأجر شقة ليدير بها الأعمال المنافية للآداب بمساعدة زوجته ونجله.
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4 ساعات من الزفاف
وأكدت المتهمة خلال اعترافاتها أنها كانت تستقطب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والاتفاق معهم بالتنسيق مع باقي المتهمين
وكشفت التحقيقات ان رب الأسرة في العقد الخامس من العمر وكون شبكة الدعارة، ضمت "زوجته وابنه وزوجة الأخير" كما تبين أقاموا حفل جنسي جماعي حيث تم ضبطهم وبصحبتهم 6 أشخاص آخرين وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
اقرأ ايضا | الدقيقة بـ 50 جنيه.. كريم قدم
زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية
ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في الكشف عن شبكة جديدة من راغبي المتعة الحرام تتكون من الأب وابنه اتفقا على نشر الرذيلة ولم يكتف بذلك فحسب لكنهما استحلا عرض زوجاتهما لراغبي المتعة الحرام في منطقة شبرا الخيمة.
تلقت الإدارة العامة لمباحث القليوبية بلاغا من أهالي شبرا الخيمة يفيد بتضررهم من عامل وأفراد أسرته حولوا شقتهم إلى وكر لممارسة الدعارة وحفلات الجنس الجماعي وأكدت تحريات المباحث صحة البلاغ وتبين أن الأب (45 عاما) موظف بالمعاش استأجر شقة ليدير بها الأعمال المنافية للآداب بمساعدة زوجته ونجله.
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بالقاهرة
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين " الأب وابنه " يقدمان زوجاتهما إلى راغبي المتعة، ويقومان بتصويرهما أثناء العلاقة المحرمة مقابل مبالغ مالية، تراوحت بين 2000 و5 آلاف جنيه.
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عصابة تزويج الفتيات للأثرياء العرب
وتبين أن الابن المتهم الثاني أنشأ صفحة على موقع "فيس بوك"، لاستقطاب الرجال وتم استصدار إذن من النيابة العامة وألقت الشرطة القبض على أفراد الأسرة وجرى ضبط 6 آخرين من راغبي المتعه الحرام تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس الأب وابنه وزوجتيهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.