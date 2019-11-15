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حوادث

لإدارتهما شبكة تبادل الزوجات.. تفاصيل القبض على موظف وزوجته بالشرابية أقاما حفلات جنس جماعى

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:14 م
محاكمة
محاكمة
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عمرو خليفة
ينظر غدا قاضي المعارضات بمحكمة الشرابية تجديد حبس موظف وزوجته؛ لاتهامهما بإدارة شبكة لتبادل الزوجات.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتبين من التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهم نشر إعلانًا على موقوع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جلسات تعارف للمتزوجين فقط مع ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج».

رسالة المتهم كانت دعوة لممارسة العلاقة الحميمة بشكل جماعي في منزله بالشرابية، وتم القبض على المتهم "ص.م 32 سنة" وزوجته "م.م 24 سنة - ربة منزل"، ونسبت النيابة إليهما تهمة ممارسة الرذيلة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وردت لمباحث الآداب العامة، تفيد بقيام زوجين باستقطاب راغبي المتعة الحرام، وممارسة الجنس الجماعي عن طريق تبادل الزوجات، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ وبالتنسيق مع مباحث تكنولوجيا المعلومات تبين صحة المعلومات.

كما تبين أن وراء إدارة الشبكة زوجين، هما: "صلاح الدين م."، 32 سنة، موظف، وزوجته "مها م."، 24 سنة، ربة منزل، حيث يقوم بالترويج لنشاطهما المخل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما تبين أنهما يشترطان على المترددين عليهما تقديم قسيمة الزواج للتأكد من الهوية.
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