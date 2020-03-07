تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

لوفتوس فيرسفيلد الواقع في مدينة بريتوريا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS 1 المشفرة بينما تذاع عبر قناة سنغالية بتردد : 11900 .. الاستقطاب: أفقي .. معدل الترميز: 27500.