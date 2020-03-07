هنفطر إيه النهارده.. رول خبز بالجبنة

طريقة عمل رول خبز بالجبنة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد".







مقادير رول خبز بالجبنة

3 كوب دقيق

ربع كوب لبن بودرة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملح

1 ملعقة كبيرة كمون حب

1 ملعقة كبيرة شمر

1 ملعقة صغيرة حبة البركة

سكر

1 ملعقة كبيرة بذر كتان

ثلث كوب زيت

ماء للعجن

-الحشوة

جبنة بيضاء

قريش

فلفل الوان مفروم

الوجه

لبن بودرة

ماء

سمسم



طريقة تحضير رول خبز بالجبنة

-في العجانة

* ثم يضاف الزيت والماء للعجن حسب الحاجة

* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تفرد العجينة وتخلط الجبنة مع الفلفل الألوان ثم تحشى بها العجينة

* ثم تلف على شكل رول في وعاء آخر

* ثم يخلط اللبن البودرة في قليل من الماء

* ثم توضع فيها العجينة من كل الجهات ثم تغمس في السمسم ثم توضع في قالب الفرن وتترك حتى تختمر مرة أخرى ثم يوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج وتقدم.



تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل طريقة عمل رول خبز بالجبنة.