عودة الطواف للحرم المكي فجر اليوم.. فيديو

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر عودة الطواف في الحرم المكي بعد صلاة الفجر.





وكانت رئاسة الحرمين الشريفين أعلنت فتح صحن المطاف أمام الطائفين من غير المعتمرين فجر اليوم، السبت، تنفيذًا للأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.





وفيما سبق، قررت رئاسة شئون الحرمين إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، إضافة إلى إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل تعقيمهم.



