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اقتصاد

عيار 21 يسجل 722 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 3 - 2020

السبت 07/مارس/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يستعرض "صدى البلد" سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، السبت 7 - 3 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا على اطلاع القراء.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 825 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 756 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 722 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 619 جنيها  
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 481 جنيها  
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,776 جنيها  

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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