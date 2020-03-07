وزير الطيران يتابع إجراءات فحص الركاب القادمين على الرحلات بمطار القاهرة.. صور

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على تطبيق إجراءات الفحص الطبي للركاب القادمين إلى البلاد، وذلك فى إطار المجهودات المكثفة من كافة مؤسسات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة شهد إجراءات فعلية للفحص الطبي التي يجريها فريق الحجر الصحي على الركاب فور وصول إحدى الرحلات إلى المطار.

واطمأن على الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

كما أكد منار على ضرورة الالتزام بالتدقيق الطبى الإجباري لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإضافة إلى جميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية، ووجه سيادته العاملين بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية الوقائية في التعامل مع الركاب والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار.

وحث الوزير على أهمية التنسيق المستمر والفعال بين العاملين بمطار القاهرة الدولى والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا على أن وزارة الطيران تسعى إلى رفع مستوى الوعى الصحى و الوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة مع الاستمرار في رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة هذا الفيروس وتكثيف كافة الجهود مع الجهات المعنية فضلًا عن متابعة ما يستجد من مواقف أول بأول لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

