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تعليم

حفل لخريجات كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان.. الإثنين

السبت 07/مارس/2020 - 10:09 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان ٩ مارس المقبل لإقامة حفل خريجات كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة دفعة 2019 والملتقى التوظيفى الخاص بالكلية.  تحت رعاية  الأستاذ الدكتور ماجد نجم  رئيس الجامعة ، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد كلية التربية الرياضية بنات، والأستاذة الدكتورة أمل رياض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

يأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان لتنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص العمل المناسبة لطلاب وطالبات الجامعة .


هذا وتبدأ الفعاليات فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020 بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.
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