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تعليم

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 01:03 م
محافظ الغربية ورئيس
محافظ الغربية ورئيس جامعة طنط
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أحمد على

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، صباح اليوم، فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني الذي تنظمه جامعة طنطا في إطار المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة" وتحت رعاية وزيرة الهجرة ومحافظ الغربية.

ووجه الدكتور طارق رحمي، الشكر لرئيس الجمهورية ووزيرة الهجرة ورئيس جامعة طنطا ، مشيدًا بروح التكامل بين المحافظة والجامعة ، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري على رأس أولويات خطة المحافظة والتي تشمل عنصرين أساسيين وهما كوادر بشرية مدربة وبنية تحتية انشائية ورقمية والتي تتوافق مع مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقتها وزيرة الهجرة ، كما أعرب المحافظ عن تقديره للدور والجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بالاضافة الى دور مجلس النواب الداعم.

ونوه الدكتور مجدي سبع ، أن الأسبوع يهدف إلى نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة ، وتدريب عدد من الشباب فنيًا ومهنيًا بما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل أو بدء تنفيذ مشروعات خاصة بهم ، وقال رئيس الجامعة لابد من تحديد هدف يعود بالنفع على المواطن في ظل رسالة وغاية ، مؤكدًا على الهوية المصرية الوطنية.

شهدت فعاليات الافتتاح تكريم عدد من طلاب المدارس الفنية المبتكرين ، وذلك بحضور لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي ، وشروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج TVET Egypt ، واللواء هنري أميل رئيس الإدارة المركزية للهجرة غير الشرعية ، وبمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وجمع من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية ، وحشد من الطلاب.

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