برلماني يطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوقاية من كورونا

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك جهودا مبذولة من جميع مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة الصحة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وأثبتت الفترة الأخيرة مدى هذه الاستعدادات، والجهود المبذولة، التي كان لها دور كبير في الاكتشاف المبكر بعض الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حيالها، مما يعنى أن الدولة أصبح لديها منظومة صحية قادرة على التصدي للأزمات.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن فيروس كورونا تحول إلى وباء، وهذا بشهادة الصحة العالمية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الدولة، ولكن الأمر يستوجب إعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة لخطة الوقاية من هذا الفيروس الذى يهدد دول العالم كله، على أن يكون هناك تحرك عاجل وسريع من أجل توفير الاعتمادات المالية الإضافية لضمان استكمال الخطة الموضوعة في هذا الصدد.





وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تنظيم مزيد من حملات التوعية لدى المواطنين حول مخاطر هذا الفيروس، وطرق الوقاية منه، محذرا من الانسياق خلف الشائعات، خاصة وأن مثل هذه الأزمات تكون بيئة خصبة للشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف للنيل من عزيمة المواطن وتشويه صورة المؤسسات.





وأضاف "وزيرة الصحة من أنشط الوزيرات وتقوم بجهد كبير في المنظومة حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات"، مقدما التحية لها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة في الثامن من مارس كل عام.