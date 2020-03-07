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رياضة

الجالية المصرية تؤازر الأهلي خارج فندق الإقامة في جنوب إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
تجمع عدد من أفراد الجالية المصرية في جنوب إفريقيا اليوم، السبت، خارج فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وهتفوا للاعبين قبل ساعات من انطلاق مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم، السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد اليوم عدد من الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، داخل استاد لوكاس موريبي، لمؤازرة الأهلي في مواجهة صن داونز.

ويعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة.

وكان الأهلي حقق الفوز على صن داونز بثنائية نظيفة سجلها علي معلول في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.

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