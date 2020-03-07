أردوغان يخنق الإعلام.. مقتل 117 من مرتزقة تركيا في ليبيا

أعلن المرصد السوري اليوم، السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لـ ليبيا إلى 117 قتيلا.





ويواصل النظام التركي تضييق الخناق على حرية الإعلام في البلاد، حيث قضت محكمة تركية بحجب موقع "أودا تي"؛ بحجة انتهاك قانون ينظّم استخدام شبكة الإنترنت.





وتشير تقارير صحيفة إلى أن الأمن التركي ألقى القبض على رئيس قسم الأخبار في الموقع "باريش ترك أوغلو"، إضافة إلى المراسلة هوليا كيلينتش؛ بسبب تقرير عن جنازة ضابط استخبارات تركي قُتل في ليبيا، وفقا للموقع.





وأوضح أن برلمانيًّا معارضًا كشف عن هوية الضابط، لكن النظام التركي أحال رئيس تحرير الموقع إلى محكمة في إسطنبول بناءً على طلب الادعاء، ما تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في وقت سابق و ذلك في ظل خسائر فادحة يتكبدها نظام أردوغان جراء دعمه الميليشيات الإرهابية في ليبيا التي تقاتل ضد الجيش الوطني.







