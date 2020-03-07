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فن

شاهد.. صورة قديمة لـ سامية جمال بملابس الإحرام

السبت 07/مارس/2020 - 02:34 م
سامية جمال
سامية جمال
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آيه عاطف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة الراحلة سامية جمال بملابس الإحرام، لاقت العديد من تعليقات التي كانت أغلبها  الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.


وبدأت سامية جمال حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني، وكانت تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية.


وفي عام 1943 بدأت بالعمل في مجال السينما حيث شكّلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنّان فريد الأطرش في عدة أفلام وقدّمت على أغنياته أحلى رقصاتها وأشهرها من خلال ستة أفلام شهيرة.


يذكر أن سامية جمال توفيت في 1 ديسمبر 1994، لينتهي مشوار عطاء فني قارب النصف قرن من الزمن، بعد غيبوبة دامت من ستة أيام في مستشفى مصر الدولي في القاهرة.

شاهد.. صورة قديمة لـ سامية جمال بملابس الإحرام
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