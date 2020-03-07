للقضاء على كورونا.. وزير صحة يرشد الناس لغناء عيد ميلاد سعيد مرتين عند غسل اليدين

غسل اليدين بشكل صحيح من الأمور التي تدقق عليها كل المنصات الصحية، وتحديدًا في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا القاتل على مستوى العالم، بالفعل نقوم جميعًا بغسل اليدين ولكن ليس كلنا نقوم بهذه المهمة بشكل صحيح.





فقد نصح وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" الناس بأن تقوم بغناء أغنية "عيد ميلاد سعيد" مرتين وأنت تغسل بالصابون والماء الدافئ لضمان قضاء 20 ثانية في غسيل يديك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وإنها مهمة كل يوم قد نأخذها على أنها من المسلمات، ولكن سلسلة من الصور التي تم التقاطها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية توضح مدى فاعليتها في الدفاع ضد الجراثيم غير المرغوب فيها.





وقد شاركت الممثلة كريستين بيل سلسلة من الصور المروعة على إنستجرام"، حيث قارنت حالة أيدينا قبل الغسيل والغسيل بدون صابون والغسيل بالصابون لمدة 30 ثانية.





وتحول الصور الجلد من لون أزرق ساطع ومشرق إلى مظهر أرجواني باهت تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية عند إزالة الأوساخ والبكتيريا.





يقول Business Insider إن الصورة تم إنشاؤها باستخدام Glo-Germ - وهو حل يتمسك بالجراثيم ويجعلها مرئية تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، على الرغم من أن أيدينا قد تبدو نظيفة للعين المجردة.