إصابة رئيس الحزب الديمقراطي في إيطاليا بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا اليوم، السبت، عن إصابة رئيس الحزب الديمقراطي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأعلنت السلطات في إيطاليا تسجيل 49 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 197، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





كانت منظمة الصحة العالمية قالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم يقترب من رقم 100 ألف حالة.





وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة فيروس كورونا".





وأضاف جيبريسوس، خلال الإفادة الصحفية اليومية لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا: "نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم".